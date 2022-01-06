西島秀俊與內野聖陽主演日劇《昨日的美食》，改編自日本漫畫家吉永史的熱門同名作品，故事圍繞在同住於兩房一廳公寓中，擅長料理又一絲不苟的勤儉律師．筧史朗（西島秀俊 飾），與他的美髮師戀人．矢吹賢二（內野聖陽 飾）的日常生活，並描寫他們每天在飯桌上共享微苦又溫暖的每一天，也不忘描寫同性戀者在人生中會經歷的困難與心境。

日劇版推出後大獲觀眾好評，更一舉拿下第101屆日劇學院賞「最優秀作品獎」、「主演男演員獎」等4項大獎，之後更推出《電影版 昨日的美食》，西島秀俊與內野聖陽率領山本耕史、磯村勇斗、田中美佐子等原班人馬，加上全新卡司傑尼斯偶像松村北斗，在日本上映後口碑好評不斷，賣座超過13億日幣，動員超過百萬人次觀影，觀眾滿意度更高達99.3％。該片以收錄在原作漫畫第8集中，受粉絲喜愛的「京都旅行篇」為劇情主軸，描繪史朗與賢二在日劇之後的故事。

西島秀俊回憶起當初在京都拍攝，「跟日劇版的片頭曲一樣，是由內野聖陽掌鏡自拍，也有兩個人的合照，經過那段拍攝時間，讓我有種幸福回來的感覺，印象很深刻。」導演中江和仁也笑著分享小趣事：「為了避免入鏡，工作人員都躲在柱子後面，放任兩位名人在京都的街道散步，還要一邊確認內野先生自拍結束了沒。確認內野先生的相機後，發現他的手指也不小心入鏡，因此重拍了好幾次。」內野聖陽也提到拍攝時的心情：「拍到很多我和西島秀俊恩愛的模樣，一旦換上賢二的裝扮，就會不自覺把西島看成史朗。有種跟最喜歡的人來到京都嚕的感覺，讓我們很自由地去拍攝。」

談到該片的看點，內野聖陽表示很喜歡史朗吃醋的橋段：「平常是賢二比較抱有少女情懷，忌妒主要也是我的工作，但這次忌妒的卻是史朗，非常值得一看。而我個人則是看到西島秀俊吃醋的模樣忍不住笑了出來！」西島秀俊也忍不住回嘴道：「誰叫情敵是像松村北斗那樣可愛的男孩子，當然會忌妒。」該片將於2月18日在台上映。