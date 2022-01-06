《影子背後》入圍西班牙馬德里獨立電影展的最佳劇情長片單元。（飛行圓影業有限公司提供）

懸疑燒腦國片《影子背後》劇組於5日凌晨接獲通知，電影入圍西班牙馬德里獨立電影展的最佳劇情長片單元，讓之前因疫情影響，而未能在電影院裡看到本片的觀眾們，敲碗期待《影子背後》能盡快在線上播出的聲量大增。

《影子背後》由演員謝承均、白家綺以及吳東諺等人領銜主演，導演李世偉1人身兼編導以及出品人，他說其實《影子背後》是1部非常符合獨立電影精神的作品，在台灣，籌募電影資金不易，許多導演都是賣房賣車在拍電影。本片的幕前幕後團隊，在有限的製作預算中，充分發揮了對電影創作的熱情，開拍初期因為人手不足，在片場連未上戲的演員們，都主動協助分擔場記以及場務的工作，讓他非常感動，也希望這份入圍的肯定，能讓大家感到欣慰。

《影子背後》由李世偉以及蔡坤庭2位導演共同執導，全片有近9成的場景在台中拍攝，導演也十分感念台中市政府所給予的協拍支援，讓劇組在刻苦克難的拍片過程中，仍能感受到台中在地的溫暖。目前《影子背後》的版權發行商已在洽談線上平台播出的時程。