競選台北巿長辦公室傳已成立 陳時中這樣回 14:492022/01/06 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據傳民進黨黨團內部，已經幫衛福部長陳時中在台北市設好辦公室，為他未來選舉鋪路。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據傳民進黨黨團內部，已經幫衛福部長陳時中在台北市設好辦公室，為他未來選舉鋪路，是否代表陳時中已經準備好要選了？對此，陳時中說，自己對此事毫無所悉。 Omicron連環爆 陳時中鬆口 將討論縮短第3劑間隔 新黨酸罷昶後 蔡總統會給官位 #陳時中 #辦公室 #競選 #台北巿長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華航2機師確診 陳時中曝對社區影響 14:362022/01/04 生活 陳時中視察桃機 成立前進指揮所 04:102022/01/05 焦點要聞 看到林靜儀團隊這張照片 他吃了一驚：不可思議 20:002022/01/05 政治 疫情不到最嚴峻的時候 陳時中：考驗才剛開始 14:572022/01/05 生活 桃機群聚恐擴散 陳時中坦承：不能說沒可能 14:472022/01/05 生活 國鼎「新冠口服藥」將申請美國EUA 陳時中這樣說 15:312022/01/05 生活 陳時中還要固執多久 04:102022/01/05 時論廣場 傳染Delta改列本土 防疫旅館只出不進 04:102022/01/06 焦點要聞 中二選區補選投票前 中警強抄博弈集團 單月投注逾10億元 10:202022/01/06 社會 南巿議會提案通過特赦陳水扁 陳致中：是非功過交由歷史公評 13:572022/01/05 政治 陳時中宣布桃機成立前進指揮所 派王必勝防堵疫情 18:372022/01/04 生活 生活熱門新聞 爺姓「姬」替孫女取單名 媳婦秒反對：倒過來唸試試 - 生活 門診多人有呼吸道症狀 醫喊不妙：Omicron症狀很像感冒 - 生活 桃機群聚4人染Omicron 陳時中認：病毒已進入本土 - 生活 日本認證台灣恐爆規模8強震 專家憂「相當不尋常」 - 生活 確診女清潔員連5天跑歌友會 15名密切接觸者採檢結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。