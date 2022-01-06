國發會副主委游建華6日指出，我國2022年經濟有三大支柱，包括出口、投資與消費，他也預估2022年經濟成長率可突破4％，甚至上看4.15％，惟Omicron疫情變化、國際供應鏈生產、交貨延遲與缺料等仍待觀察。

游建華6日出席勤業眾信「2022 Deloitte Future Talk-鏈結創新 驅動未來高峰會」致詞時表示，展望2022年，台灣經濟仍有三大支柱所支撐，包括出口規模創新高、台企加碼投資台灣與內需消費升溫等。

因應國際機構也普遍看好2022年全球經濟發展，估計2022全球經濟成長率可達到4％以上。

但游建華也指出，對台灣與國際來說，推動淨零碳排是趨勢，根據我國環保署統計，已有130個國家推動淨零碳排，包括歐盟、日本等也入法，我國總統蔡英文也在世界地球日 提及2050淨零轉型目標，環保署也推動溫管法修法，這個是未來的綠色挑戰，同時也是綠色商機。