早盤受到美股下挫影響，台股盤中大跌一度近250點，尾盤台積電等權值股拉抬，指數跌幅大幅收斂，並留下114點的下影線，終場以18367.92點作收，下跌132.04點，跌幅0.71％，成交金額2926.95億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，這次美國Fed會議紀要顯示，鑒於目前經濟、勞動市場與通膨前景，決策官員普遍認為有必要提前或加速升息，最快可能將於3月啟動升息，此外，聯準會也開始討論縮減目前約8.7兆美元的資產負債表。意味著與2015年期間相比，這次貨幣緊縮周期更快，以當時聯準會是在升息2年後才開始縮表，但此次官員們認為從目前經濟情勢來看，這次可能不適合如過去謹慎。市場經濟學家認為Fed如何縮表對市場的影響，可能比升息的時機和速度更重要，此舉也造成美國長債殖利率5日一度躍升至1.78％，升息對於股市的負面影響再度浮上檯面。

不過，就近期台股公布的去年12月營收整體表現強勢，加上股價回檔量能萎縮，獲利了結賣壓仍不大，且就我國出口規模從7月到11月、連五個月創新高，連兩個月都高居400億美元以上，主要包括全球疫情共存模式下的需求回升、數位轉型潮流與新興科技應用持續推展、科技及傳產貨品價格調漲、年中缺工缺料「雙缺」導致部分出口遞延到年底，還有年終節慶購物旺季效應。

展望即將公布的去年12月出口數據，受惠於傳產與半導體科技產品出口榮景加上去年第四季的消費旺季與廠商庫存回補潮，去年12月出口規模估計為400～412億美元，年增率21％～25％，在基本面仍不錯下，逢低仍可偏多操作。

櫃買指數今天收在231.22點，下跌2點，跌幅0.86％，成交金額781.24億元。