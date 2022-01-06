國軍高階政戰將領在農曆年後將會有一波大幅度的人事異動。現任政戰局長簡士偉中將以及海軍政戰主任孫常德中將即將在3月1日退伍，將牽動大幅度的政戰將領異動。令人矚目的是，國軍將出現首位女性中將，軍方人士指出，陸軍司令部政戰主任楊安中將接任政戰局長，遺缺將由現任政戰學院長陳育琳少將接任，並占中將缺。

政戰學院院長陳育琳少將，將成為國軍史上第一位女性中將。(中時資料庫)

據了解，海軍司令部政戰主任孫常德的遺缺，將由現任政戰局副局長劉慶斌接任，占中將缺。

另外，現任國防部軍事新聞處長史順文少將(國防部發言人)，將升任六團政戰主任。史順文是擔任發言人已長達2年9個月。

至於未來新的國防部軍事新聞處長由誰擔綱?據指出目前競爭人選有三位，將可能由陸軍特戰指揮部政戰主任王俊傑少將、憲兵指揮部政戰主任辜麗都少將、以及陸軍司令公共事務組長孫立方上校(前青年日報社長)三擇一。但因辜麗都剛接任憲指部主任，因此異動機會較小。

另外政戰局文宣心戰處長樓偉傑少將，將接任八軍團政戰主任。原八軍團主任張維新少將，將升任政戰局副局長。原六軍團主任陳中吉少將，因具有博士學歷且擔任過軍事發言人，將接任政戰學院院長。

即將成為國軍首位女中將的陳育琳，曾任馬防部政戰主任，並在任內升任少將，成為外島指揮部第一位女性政戰主任。更是國軍史上第七位女性將領，也是第一位女性中將、以及在野戰部隊晉升的女將軍。