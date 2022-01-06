去年4月2日上午9時28分，一輛載有496名民眾的太魯閣號發生事故，造成49死重大公安意外，時任交通部長的林佳龍也引咎辭職，消基會今天公布去年十大消費新聞，其中「太魯閣號事故」為十大消費新聞之首；消基會提及，去年十大新聞為「痛」、「苦」及「騙」堆疊而成。

此外，高雄市城中城大火、反萊豬公投、林森北路錢櫃大火、民事大法庭裁定消費爭議的可計入懲罰性賠償、騰龍遊車撞山釀6死、美食外送爭議、房價飆漲、減塑行動、彩色口罩安全等也是是十大消費新聞之一。

消基會董事長黃怡騰說，如去年太魯閣事故造成49死、城中城大火造成46人死亡、騰龍遊覽車事故等造成超過百餘人死亡，去年的消費新聞首要就是「痛」；加上房價上漲、民怨沸騰、打不到疫苗等，讓民眾十分「苦」；加上受疫情影響，詐騙案、消費爭議增加許多讓民眾受「騙」。

此外，如中部則把「中藥中醫中毒事件，消基會為受害者提起團體訴訟」、雲嘉南則把「萊豬來了！台南豬肉攤貼上『台灣豬貼紙』備戰」、南部則把「高雄城中城大火燒出弱勢消費者居住安全問題」分別列為各地十大消費新聞之首。

黃怡騰提及，2023年元旦全國把民法「成年」定義下修至18歲，提醒教育機關應做好教育，除了這些「成年人」可以合法行使公權力外，也要具備認知及配套措施。