27歲馬來西亞華人網紅楊寶貝（本名：楊虹玲）近年負面消息纏身，被爆賭博欠債搞詐騙、輕生未遂等，上周還在路邊被2名陌生男圍毆，連親姐都遭殃，所幸送醫治療後無大礙。事後楊寶貝拍片講述事件來龍去脈，卻被網友發現身後的床底藏了一個人，引起熱議。

楊寶貝去年12月29日在臉書透露和姐姐被2個男人痛打，她的臉部、四肢和腹部都有大面積淤青，由於事情太突然，只有被挨打的份，身上的錢還被搜刮一空。

跨年當天，楊寶貝快速在YouTube頻道上傳影片還原事情經過，她表示這一切都是以前做錯事重下的惡果，身為成年人願意獨自面對，但姐姐無端受牽連，決定出面反擊。楊寶貝表示7個月下來，已經償還超過一百多萬的債務，其中騙取的五十萬不義之財也通通還清，剩下的債主都是親朋好友，但數目龐大，目前努力工作償還，對天發誓絕對沒有想要不還錢。

楊寶貝表示目前的月薪會由公司撥款給母親，由媽媽協助還債，她被規定不能親自回覆債主所有的訊息，這種方式對手頭不緊的人無所謂，反之可能會惹毛，「包括我自己曾經最要好的閨蜜的男朋友，也就是我曾經最好的同謀（共犯）啦，我上個月就是被他們威脅了。」

楊寶貝因遭到暴打，決定公開談論此事，對著鏡頭向心中的嫌疑人喊話：「那兩個人揍我們兩姊妹的是不是你？但是我真心的希望不是。」他排除高利貸暴力討債，因為公司這部份已搞定。談及被毆的當下，最痛的地方是腹部，最不捨的則是連累姐姐，因為姐姐曾失婚、住過精神病院，心理狀況很不穩定，好不容易近年才好轉，楊寶貝懇求外界放過家人，有事衝著自己來就好。

許多網友看了這部影片，都為楊寶貝的遭遇感到心疼，並祝福她早日雨過天晴。值得一提的是，有個眼尖網友赫然發現片中有不尋常的地方，大呼：「是不是有個人躲在床底下⋯⋯好可怕⋯」不少網友也說「我也看到了」，另一名網友則解釋：「沒關係，那是她朋友在她家出租的地方」，意外掀起討論。

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