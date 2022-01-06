國際新冠肺炎疫情升溫，近期的境外移入個案以美國入境為大宗，檢出的Omicron感染者也是美國居多，不過目前美國並未被列為「重點高風險國」，昨指揮中心解釋指目前全球都是高風險。台北市長柯文哲今表示，就數據來看，從美國回來的比其他國家還危險，批評台灣一向是政治凌駕科學。對此，指揮官陳時中回應，目前各國入境沒有人可以回家檢疫，全世界都以高風險看待，若以人口比例來看，法國的情況比美國還嚴重。

柯文哲今日表示，台灣目前僅把非洲10國列為「重點高風險國」，但他發現12月到現在，從高風險國家回來的人大約有10個，但從美國回來則有50幾個，「政治是政治，科學是科學，不過台灣一向是政治凌駕科學」。

對於柯文哲的說法，陳時中表示，現在所有入境者沒有人是回家檢疫的，全世界都是高風險，一樣以高風險來看待。全球的染疫情況來看，法國人口6000多萬人，個案數有19萬8000（7天平均值），而美國個案數則是56萬7000人（7天平均值），若將法國個案數乘以5，就是90幾萬人，顯示法國的情況比美國更嚴重。

另澳洲來看，陳時中表示，1天有6萬5000人確診，人口則是2500萬，若要與美國人口比較，需要乘以14，等於90多萬左右，也比美國多。疫情的這變動很大，前3天澳洲只有1萬多例。風險還是要全世界一起來看，全世界都是高風險。