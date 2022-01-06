台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案即將在1月9日登場，總統蔡英文今（6）日前往萬華廣照宮參香祈福，也特地與林昶佐同台，說林昶佐除了在地方服務在地鄉親外，在立法院的表現也很好，並指出林昶佐所在的外交國防委員會跟自己最有關係，希望他可以繼續留在立法院，「繼續支持總統」。

蔡英文表示，來廣照宮參拜，除了祈求神明繼續保佑，讓大家平安、健康、經濟繼續發展外，還有一個重點就是「社會穩定」。蔡英文說，這段時間有好幾個罷免案，讓大家覺得很紛擾，又要防疫又要發展經濟，還要處理罷免案，但也說民主社會就是有這樣的機制存在，有人發動的時候就有義務站出來。

蔡英文表示，林昶佐除了照顧與服務在地鄉親外，更重要的就是在國會的問政、在立法院的表現很好，除了獲得公民評鑑第一名外，更六度獲得優秀立委。蔡英文指出，林昶佐所在的外交與國防委員會正是跟自己最有關係的委員會，很感謝他對國防外交政策的支持，「希望他可以繼續留在立法院，繼續支持總統！」

蔡英文說，兩年前大家選她當總統、選林昶佐當立委，而他們要繼續一起為大家服務、打拼，希望大家可以在這次的罷免案中投下不同意，繼續支持林昶佐。