新垣結衣在《鎌倉殿的13人》中飾演義時初戀情人八重 。（曼迪提供）

日本NHK年度大河劇《鎌倉殿的13人》由鬼才編劇三谷幸喜執筆，將重現鎌倉幕府時代的權力爭奪戰，集結豪華演員陣容小栗旬、大泉洋、菅田將暉、中村獅童、片岡愛之助等人，更是「國民老婆」新垣結衣的大河劇處女作，讓該劇未演先轟動。

該劇描述在平安時期知名的「源平合戰」落幕後，源氏雖然建立了「鎌倉幕府」，隨著將軍源賴朝逝世，遺孀北條政子為穩固政權，主導「13人合議制」誕生，卻也產生了新的權力危機。而政子的弟弟，本作主角北條義時趁機介入，以極深的城府及權謀，一步步登上武家權力的頂峰，成為鎌倉幕府第2代掌權人。前半段表現輕快的節奏，到中盤時漸漸加重力道，增加本作的質與量，將觀眾拉入三谷氏筆下獨特的領域。

飾演主角北條義時的小栗旬表示，拍攝期間一直思考義時的內心世界，以義時對賴朝敬愛和憎惡交織的情感、受到賴朝影響而產生的變化等等，層層堆疊出角色的立體感，在不到1年的拍攝期間，度過了相當充實的時光。該劇29日起，每週六晚間8點將於曼迪日本台播出。