行政院拍板今年軍公教調薪4％，不過，新北市產業公會等團體不滿國、公營事業，未全面比照軍公教調薪，今日在行政院外陳情，呼籲政府盡速辦理及核定國營事業勞工調薪案，不要玩數字遊戲。對此，行政院發言人羅秉成表示，政府支持國營事業調薪比照軍公教調升4％，但目前法定程序還沒走完，後續若有結果，將對外說明。

行政院去年底宣布，軍公教今年起調薪4％，國、公營事業也將比照調薪，但新北市產業總工會等團體質疑，經濟部日前僅表態支持基層員工調薪到4％、財政部所轄公股行庫則是「含考績晉薪合計約4％」，根本是玩數字遊戲。

台北市產業總工會總幹事陳淑綸表示，軍公教從今年起全面調薪4％，但並未帶動民營企業調薪漲幅，僅少數特定行業加薪，國公營企業至今尚未核定調薪幅度，即便調薪，通貨膨脹已經開始，萬物皆漲，勞工薪資實質上是倒退。

民間團體要求，政府應盡速核定事業單位調薪幅度，實質調薪達4％，同時應鼓勵民間企業全面性比照加碼調薪；此外，國營事業新進員工、傳統產業及服務業勞工，起薪應達3萬元以上。

針對民間團體訴求，羅秉成表示，軍公教調薪4％方案還在立法院審查，依據程序，要待立法法院三讀通過總預算案後，行政院人事行政總處會再發函給經濟部國營事業委員會，由國營會提出相關調薪方案。

羅秉成強調，政府支持國、公營事業比較軍公教調升4％，但目前相關法定程序未完成，屆時若有結果後，將會擇期對外說明。