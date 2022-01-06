勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所6日舉辦「2022 Deloitte Future Talk－鏈結創新．驅動未來」高峰會，邀集台灣與國際產官學界領袖菁英，共探索「經濟局勢、淨零賽局及共創轉型」三大主軸的未來發展。

勤業眾信指出，2022年台灣須以能源轉型為目標，藉由技術實力、科技研發、創新能量，借力使力將影響性擴及全球，重塑與改變工作和生活型態，「贏」向全球化的供應鏈危機及淨零賽局等挑戰。

2022 Deloitte Future Talk高峰會，由國家發展委員會副主任委員游建華、Deloitte亞太區（Deloitte Asia Pacific） CEO Cindy Hook、Deloitte全球首席經濟學家 Ira Kalish、台灣經濟研究院院長張建一、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、台灣綜合研究院副院長李堅明、華碩電腦永續長吳澤欣、台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成、iKala共同創辦人暨執行長程世嘉、永聯物流開發共同創辦人暨執行長張建泰，以及遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民，匯聚各領域菁英智識，展開未來思維對話 。

國家發展委員會副主任委員游建華表示，「鏈結創新．驅動未來」正是台灣2022年的新目標。自2020年疫情開始肆虐全球，台灣是全球少數仍維持經濟正成長；而2021年五月即便受到本土疫情衝擊內需，在台灣全體的努力下，全年經濟成長率達6.09％，創11年來的新高。台灣更是在此期間，無論是資金或人才皆回流，解決了供應鏈延遲的問題，在供應鏈轉移的過程中受益，帶動了台灣相關產品的出口。即便變種病毒Omicron擴散、供應鏈斷鏈、交貨延遲和重組問題及淨零排放等議題，放眼2022年，國際普遍看好全球經濟成長， 預計2022年經濟成長率有望達4.15％。

此外，2050推動淨零排放已是全球的共識，為展示台灣加入永續行列的決心，近期推動「溫室氣體減量及管理法」修法，更名為「氣候變遷因應法」，承諾台灣2050年淨零轉型的路徑規畫。展望2022年，台灣面對全球變局，無論是面對氣候變遷或疫情，產業數位轉型刻不容緩，政府將持續促進產業轉型升級、挹注資金，並朝淨零排放目標前進，保障台灣經濟成長的永續動能。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，後疫情時代的新常態其實是「持續的動態」，因為直至現在，中美貿易與新冠肺炎疫情的影響仍未停歇。當今的全球局勢存在比過往更多的變數，也突顯了每個人、各行各業、國際之間的關係更加緊密。隨著供應鏈重組議題發酵，地緣政治帶來更高的不確定性，全球經濟版圖預期也將隨著區域貿易協定的形成而洗牌，因此，關注經濟趨勢、打造永續未來、加速數位轉型儼然已成為當今企業策略的三項首要之務，更是企業成長與升級的三大著力點。

勤業眾信聯合會計師事務所資深執行副總經理潘家涓表示，2021年的台灣歷經過疫情反彈升溫、供應鏈斷鏈、通貨膨脹急遽上升，以及美中貿易局勢持續動盪等挑戰，儘管如此，在半導體產業掛帥下，強力支撐起台灣的經濟表現；根據Deloitte日前發布之《亞洲之聲》（Voice of Asia）第十期報告，2022年台灣經濟成長率預估可達3.4％；而受惠於出口業快速成長、大量投資推動基礎設施，以及台灣具備世界級的半導體供應鏈，半導體晶片高居全球63％的比重。未來，高科技相關業者應持續穩定發揮先進的軟硬體整合能力，組建世界級高科技/媒體與電信（TMT）戰隊，搶攻元宇宙虛擬實境供應鏈。

潘家涓指出，Omicron變異株看似傳染力更高，而隨著病毒變異，如何有效控制疫情所致影響，儼然成為各地能否即早回到常軌的挑戰。特別是疫情反覆干擾產能及物流，打亂產業供應鏈的步調，導致2021年底通貨膨脹驟升。在數位當道的時代，晶片短缺也影響全球汽車產業的生產規劃，迫使全球主要地區祭出各項措施，振興半導體產業發展。此外，針對國際貿易部分，CPTPP或美國的印太經濟架構內容，對於全球供應鏈有決定性影響，是2022年台灣企業須持續關注的重要議題。

潘家涓建議，面對疫情及地緣政治帶來的潛在風險，供應鏈韌性更顯重要。企業應檢視供應鏈中有那些關鍵資源，深入分析可能的情境、風險及競爭者可能動向，提前擬定策略，也可及早規劃資產處分或拆分。同時，亦須考慮管理環境、稅法、環境因素、勞動條件和基礎設施等因素。呼應法人普遍預期結果，勤業眾信期許迎向接2022年震盪式復甦的曙光，重建更好的未來、發揮台灣在世界不可或缺的地位。

勤業眾信聯合會計師事務所永續發展服務負責人陳盈州指出，過去一年環境永續儼然已成為顯學，勤業眾信日前發表《台灣的轉捩點：氣候行動如何推動未來經濟》報告，指出氣候變遷對台灣經濟造成嚴重衝擊，若台灣積極整合資源採取措施，2070年將可快速去碳，可望帶動1.3兆美元的經濟收益；反之，持續放任氣候變遷危機的發生，恐造成1.4兆美元經濟損失，正負之差高達2.7兆美元。

陳盈州表示，COP26注重於2050年淨零排放與能源轉型。而為即早達到「淨零」排放目標，許多地區積極規劃碳定價及碳交易市場，藉著賦予「碳」成本，達成逐步去碳的目的，將溫室氣體的排放成本內部化，也增加企業或政府進行低碳轉型的動力。不過，碳盤查至揭露的過程其實相當耗時且繁雜，很多台灣企業無法掌握碳足跡，建議透過制定去碳策略、依據TCFD進行財務揭露、向科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）提交減量目標、發展內部碳定價等策略與規劃，企業更能完整掌握自身產業的問題點，同時了解氣候風險帶來的機會並加以運用。

台灣近期預告修正的「氣候變遷因應法」將納入 「2050年淨零排放」的目標，政府與私人企業攜手推動減碳措施與綠色成長策略，也預計對高碳排放源與高碳含量之進口產品徵收碳費。陳盈州強調，台灣擁有足夠的實力藉由技術、科技研發、創新能量，進而推動能源轉型並將影響力擴及全球。勤業眾信除了提供落實永續經營的影響力，去年12月底出版《2021年度影響力報告》（Taiwan Impact Report），並號召超過190名合夥人響應《綠色宣言》，透過減少差旅、e化閱讀、採用可再生能源、採購節能產品等作為，實踐「共創影響力」的目標。

勤業眾信聯合會計師事務所數位轉型服務負責人溫紹群表示，疫情敲響應重視「數位轉型」的警鐘，疫情的穩定程度也影響民間消費、商業運作及工作模式。面對未知的疫情演變與總體經濟，企業更需要策略聚焦，建立韌性與敏捷的組織，以應對多變的市場環境；此外，數位化為企業經營的必要投資，除提升營運效率外，建議企業領導人應大膽設立目標，運用新興科技虛實整合，創造新的商業模式，擘劃企業成長新引擎。

溫紹群指出，台灣正面臨數位人才爭奪戰，數位原生企業以其創新的文化吸引數位人才關注，但不等同傳統產業無法打造具備彈性的創新型組織並進而留才。值得注意的是，隨著組織規模逐漸成長壯大，數位人才側重面向也有所變化。建議企業應了解人才的需求，並根據企業策略與特性，打造數位世代下的品牌優勢以延攬人才；於內部文化形塑層面，也應建立學習型與容錯組織，開放式經驗分享可加速共識達成，並激盪出更多對未來的想像與可能性。

「元宇宙虛擬經濟」商機湧現，政府對於數位經濟的投資、專責部會的成立與政策逐步調適，將更催化企業運用創新思維與數位平台，設計出虛實整合的營運模式，將中長期成長策略與現實接軌。特別是未來各產業將持續加速數位化，惟有由制高點建立整體數位轉型策略，結合新事業發展、營運轉型、資訊架構與雲服務轉型等長期計畫與願景，將是在市場更迭中及時調整行動與創造新競爭優勢的關鍵；同時，也需考量在數位轉型與新商業模式下潛在的法遵議題與資安威脅，才能在獲益與風險間取得平衡。