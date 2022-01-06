義大利調查人員今天向路透社表示，警方日前逮到在外逃亡近20年的頭號黑手黨通緝犯，這都要歸功於Google Maps應用程式的幫助。

路透社報導，經過2年追查，查出61歲的賈米諾（Gioacchino Gammino）本人在西班牙首都馬德里附近城鎮賈拉巴加（Galapagar），他以假名在當地生活。

Google Maps街景成了當局展開更深入調查的關鍵。在一張街景照片中，一名看似賈米諾的男子出現在一個水果店前。

義大利反黑手黨調查局（DIA）副局長阿提耶羅（Nicola Altiero）表示：「這張照片有助我們確認我們正在以傳統方法進行的調查。」

西西里島黑手黨成員賈米諾別名「史蒂達」（Stidda），他2002年從羅馬瑞比比亞（Rebibbia）監獄脫逃，2003年因數年前犯下的一起謀殺案遭判無期徒刑。

根據英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，賈米諾去年12月17日遭逮捕，當時他還不解警方是如何找上門，落網後直呼「你們是怎麼找到我的？我過去10年甚至不曾打電話給我的家人」。

阿提耶羅說，賈米諾目前被拘押在西班牙，DIA希望能在2月底前把人帶回義大利。路透社目前一時無法找到能代表賈米諾的人置評。