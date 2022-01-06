選舉年一到，競選宣傳廣告林立街頭，加上建設公司等其他大型違規廣告物，影響道路行的安全，台南市工務局從上個月14起強力執行拆除，迄已拆除溪北356件、溪南428件共784件。

工務局指出，其中，台南市市道南74、173、176、182線等道路及路口處違章廣告林立，嚴重影響交通視線，屢遭民眾陳情檢舉，除依法現場張貼違規公告單，並通知所有權人限期自行拆除，對於逾期未拆者，工務局強力執行拆除，至今已拆除違規廣告物共679件。

工務局指出，只要經判定為違規廣告物者，除了依行政程序法張貼違規公告單，並輔導告知所有權人限期改善，未改善者就會強拆。目前已拆除竹架廣告溪北356件、溪南428件，共784件。

為維護市容及用路人行車安全，已備妥各大型拆除機具持續待命中，針對占用道路、危及用路安全者優先拆除。工務局也強調，避免違規廣告物肆無忌憚設置，針對未依限期改善者如有妨礙行車安全及市容觀瞻，除依違章建築程序強制拆除外，也會依建築法第95-3條及台南市廣告物管理自治條例規定，針對違規部分處以4萬至20萬元罰鍰。