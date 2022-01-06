打球扭傷、運動拉傷、肌肉痠痛到底該冰敷還是熱敷？三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻在臉書粉專「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大泌尿科」發文，表示若是敷對能夠加速復原，但如果敷錯則會越敷越糟，並教大家如何判斷應該要冰敷還是熱敷。

●熱敷

適用於慢性的痠痛，包含慢性炎症及痛症、肌肉拉傷、疲勞、痙攣等，熱敷可以透過體溫升高使血管放鬆，加速局部新陳代謝，並幫助修復，舒緩肌肉緊繃和痠痛。用具部分可以使用暖暖包、電毯、熱水袋熱敷。

●冰敷

適用於紅、腫、熱、痛的急性發炎反應，包含扭傷、發炎、表皮燒燙傷、肌肉痙攣等，冰敷能夠快速局部降溫使血管收縮，避免發炎反應擴散，以減少疼痛。用具部分可以使用冰袋、冰枕，或是在塑膠袋內放冰塊。

高銘鴻也在文末提醒，熱敷時溫度要控制在45度以下，冰敷則要在0度以上比較安全，同時還要注意，冷熱敷時間應介於10~20分鐘，超過容易燙傷或凍傷，尤其老人、兒童、臥床或行動不便者，一定要特別注意時間和溫度，另外像是脂肪比較少的部位，像是腳踝、膝蓋、手肘時間可以短一點，並且千萬別在睡覺時冰敷或熱敷。