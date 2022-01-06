台積電在寶山一、二期擴建計畫已如火如荼展開，已可預見未來大量車潮，將造成交通壅塞問題，縣府等相關單位研討後，將科環路拓寬列為短期改善目標，竹科管理局全額補助4億692萬元經費，由寶山鄉公所執行拓寬工程，預計2023年完工，先減緩交通尖峰時段園區車潮回堵至交流道匝道的問題。

寶山鄉長邱坤桶指出，科環路拓寬工程將在 7日動工，改善路段長1820公尺，北起科環路與力行三路口，南至大雅路與大雅路二段103巷路口，完工後可將服務水準大幅提升至C級以上，提升園區南北向聯外交通的便利性。

其中，科環路與力行三路口至科環路與園區新闢20道路，拓寬後為24公尺，科環路與園區新闢20道路路口至大雅路與大雅路二段103巷，拓寬後為27.5公尺。

科環路拓寬工程將興建3座預力梁橋梁，拓寬長度487公尺，道路拓寬1333公尺，人行道487公尺，共同管溝908公尺，採分段施工，施工中仍維持車輛正常通行，並協調電力、電信、第四台、路燈等各管線單位，進行部分路段的示範管線地下化。

縣府交旅處長游志祥說，中期將透過交流道形式改善，減少受平面道路號誌管制造成延滯，或選擇適當地點增加交流道方式，將高速公路往園區車輛進行分流導引，減緩壅塞情形。

另外，由竹科管理局辦理「國道3號寶山交流道改善可行性評估」，已辦理期中報告審查，正由規畫公司依審查意見修正，若後續作業順利，應可在2023年上半年完成期末審查，將申請計畫書送中央審查，爭取中央支持辦理後續規畫設計及工程事宜。