桃機清潔人員群聚案今天再度擴大，新增3名個案，其中案17309並非固定式支援，而是「巡迴式」服務，且其病毒量非常高，讓外界擔憂對社區威脅大，指揮官陳時中表示，時序上可能有幾波的傳染了，是否對社區有威脅現在還太早無法評斷。

今天新增3名桃機清潔員確診，其中案17309工作場域不固定，Ct值為19.5，另外兩人分別為33.8、23.4。陳時中說，案17309是巡迴式支援，比較不擔憂因此進入社區，第一手疫調大家都有記憶模糊的情況，但也會越來越清楚，也會把他問清楚，有些周邊的也希望儘量正確。

目前7名確診清潔員工，Ｃt直有高有低 可以研判大概是幾波感染了 對社區的威脅評估有多大，目前症狀？

陳時中說，時序上來看有幾波，可能有這樣的可能性，是否對社區有威脅，現在還太早無法可能性。

由於七人都有接種過完整的兩劑疫苗，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前個案都有輕微症狀，沒有無症狀個案，不過都是輕症，喉嚨不舒服流鼻水一人發燒，沒有中、重度以上的症狀。