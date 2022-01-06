小孩在外哭鬧，旁人聽了也會很頭痛，一名男網友表示，2日到一間餐廳用餐時，結果有小孩不停哭鬧，讓他非常頭痛，認為家長不該放任小孩哭鬧，若小孩控制不了的話，就在家吃飯就好，不少網友支持原PO的想法，認為這種時候家長如何應對相當重要。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，2日晚上他到一間餐廳用餐，結果有一桌的小孩不停哭鬧，整個餐廳都是小孩的哭聲，「那種高分貝的聲音，真的受不了」。

他認為，家長帶小孩出門吃飯，難免會遇到小孩不受控的情況，但家長不該放任小孩哭鬧，還是要想想其他用餐客人的感受，「說真的，小孩控制不了的話，真的在家吃飯就好」。

不少網友也認同原PO的想法，「有時候真的是想安安靜靜吃個飯，結果用餐時全是小孩的尖叫跟哭鬧聲，整個倒胃口心情超差」、「認同，我們出去花錢不是為了聽小孩尖叫」、「坐長途飛機遇到愛哭的小孩也很頭痛」。

也有網友表示，遇到這種狀況時，家長如何應對相對重要，「小孩真的不好控制，但主要還是看家長怎麼處理」、「大人怎麼做才是重點，安撫不了就先把小孩抱離現場，這才是基本用餐禮儀」、「小孩在吵鬧，爸媽還只顧著吃飯，完全不管小孩，真的會讓人蠻火的」。