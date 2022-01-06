近日，因泰國每日新確診人數大增，當地政府6日宣布，Omicron傳染力太強導致疫情升溫，將提高抗疫等級。

從目前等級3警示升到等級4的話，可能會封閉部分高風險區域，同時也會頒布更多社交禁令，例如禁止國內旅行，以及民眾不能有群聚活動等。泰國政府坦言，當地已進入新一波的疫情，每日新增病例也將迅速增加。

根據泰國官方最新資料，6日新增5775個新病例，比5日多增48%，幾乎是元旦當日的兩倍。泰國7200萬人口中，大約7成左右是打過兩劑的完整接種者，只有1成的人有打加強劑。