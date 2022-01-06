第一金工業30(00728)高配息，吸引資金進駐，今日盤中出現追價情況，溢價幅度逾3%，收盤指數為32.4元，上漲1.79%，表現遠優於大盤。該檔ETF今天成交量也創歷史新高。

不過，第一金投信提醒投資人，由於目前該ETF已經出現溢價，溢價幅度約3.48%，買進時宜留意官網所提供之折溢價幅度，勿過度追價，以防出現短期投資績效與預期出現落差的風險。

當ETF交易價格市值超過了ETF本身的淨值，這時候就叫做「溢價」。溢價是因為投資ETF的人不停追價購買，例如明明淨值只有30元，但是還是有人願意用32元買進這檔ETF，這時候就會發生溢價。

專家認為，造成00728今天出現溢價，主要就是該ETF宣佈即將除息，特別是又屬於高股息殖利率的ETF，會有不少想要套利（拿到配息）的投資人，紛紛進場搶買。

00728平日的成交量大都在數百張，今天00728的成交量創歷史新高達5088張，是昨天成交量的8倍多。