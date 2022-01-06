桃園機場群聚擴大，國內疫情聲溫，桃園市長鄭文燦今天上午透露，疫情指揮中心正在開會討論，針對機場第一線人員是否縮短第3劑間隔，中央流行疫情指揮中心陳時中卻說「還沒開會，很快就會開」。至於國內口服藥洽購進度，陳時中表示「已進入最後談判階段」。

中研院研究員何美鄉昨於臉書發文表示，若是考慮當下春節返國人潮暴增，且國外疫情高昂的實況，Omicron在此期間進入社區的風險會持續提升；建議所有第一線防疫人員在接種2劑疫苗滿3個月後，儘速施打第3劑疫苗。

她認為第一線防疫人員族群應間隔3個月後接種第3劑，可讓疫苗保護效果無縫接軌的維持，而不是等到保護效果降到0-10％才來接種。雖然Omicron重症率極低，但也不能讓受到感染的人繼續工作，第一線防疫人員可能被隔離而產生醫療量能短缺的危機。

近期多位專家及縣市首長皆呼籲縮短第3劑間隔，包括中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬、林口長庚醫院副院長邱政洵、前台大感染科醫師林氏璧、新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲等都對此發聲。

桃園市長鄭文燦昨天首度向中央建議「縮短第3劑接種間隔」，今天上午透露，疫情指揮中心正在針對此事開會討論，但陳時中下午卻說「還沒開會， 很快就會開」，本周就會有結果，但決議如何要尊重專家意見。如第3劑間隔縮短為3個月，本月底前將有768萬人符合資格，其中260萬人已於12月底符合資格。

國內疫情升溫，外界關心新冠口服藥物洽購進度，萬一社區疫情爆發是否能及時因應？陳時中今天透露，已進入最後談判階段，至於會有多少數量，仍有待敲定。