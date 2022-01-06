善種子義工團化腐朽為神奇，利用半個月修繕老舊閒置平價住宅，原本破舊不堪的老宅經過改造變得美侖美奐。（台中市政府提供）

為鼓勵弱勢家戶能夠自立脫貧，台中市政府社會局結合社團法人台灣善種子義工團等，活化平價住宅創設「經濟弱勢者就業培植基地」，6日辦理揭牌儀式。社會局長彭懷真說，未來基地將有專業社工服務推展「台中市韌力家庭陪伴計畫」及「弱勢青年就業自立培植」，培植低收及中低收入戶就業能量，預期每年約超過200個弱勢家戶受益。

彭懷真說，改造空間是外在的，更重要是改造內在的空間，也就是我們的腦袋，透過外在及內在空間相互刺激提升社會福利福利成效。在眾人努力下，創造一個造夢、築夢、圓夢的Dream house自立培植基地，希望透過一個接一個成功案例的鼓勵和示範，讓更多弱勢家戶築夢踏實翻轉未來。

彭懷真指出，感謝善種子義工團化腐朽為神奇，利用半個月修繕老舊閒置平價住宅，原本破舊不堪的老宅經過改造變得美侖美奐。同時感謝金格黃金珠寶集團董事長吳中庸捐贈相關設施設備，以及藍正雄、藍天父子聯合捐贈100萬，提供弱勢青年就業自立使用，大家齊心傳播愛。

26歲的「小雯」來自單親家庭，由外祖母照顧長大；外祖母現在患有失智症，由小雯料理三餐，小雯高中開始半工半讀，僑光科大畢業後在餐飲業工作；去年加入「台中市韌力家庭陪伴計畫」，參與職涯探索和職場適應團體課程，發現自己對照顧服務興趣完成「教保員初級班教育訓練」，努力改變未來的生活。

單親媽媽「小妤」，獨自照顧孩子，因孩子從小經歷多次手術，小妤長年承受照顧及經濟壓力。去年她加入「台中市韌力家庭陪伴計畫」，兼職販售手作商品成立「風子布手作」，在各大市集擺攤販售獲得好評；她說未來如有餘力，打算尋找更穩定工作增加收入。