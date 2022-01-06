導演丹妮爾阿比德挑戰女性慾望的性愛場面。（佳映娛樂提供）

黎巴嫩裔女導演丹妮爾阿比德（Danielle Arbid）最新作品《情慾告白》與2021年奧斯卡最佳國際影片得主《醉好的時光》同為2020年坎城影展官方片單的入選影片之一。該片改編自法國女作家安妮艾諾（Annie Ernaux）狂銷40萬冊的懺情小說，述說一名已婚俄國外交官和法國女學者之間的一段火熱戀情。本片裸露尺度和激情指數直逼《色，戒》，讓觀眾感受到從皮膚毛孔根部噴發而出的慾望和荷爾蒙。

同樣是須保守秘密的地下關係，《情慾告白》更偏向炙熱的戀情，女主角也因而顯得更加大膽與奔放。片中的情慾攻防不止是外在的激情戲碼，更細膩呈現了男女心計上的你來我往。導演丹妮爾阿比德選擇了曾榮獲莒哈絲獎的作家安妮艾諾的作品，也在片中放入由莒哈絲編劇、關於一對外遇異國情侶的名作《廣島之戀》片段，既是對照，亦為致敬。原著作者安妮艾諾在看過本片之後說：「我被好多戲擊中，完全沉浸其中。」這句話讓導演如釋重負，更滿心感動地表示：「即使這本書和她的人生息息相關，她仍是看到忘我，感覺置身其中。這真的是最高肯定。」

出生於烽火連綿且民風相對保守的中東地區，丹妮爾阿比德運用在世界局勢中相對強勢的法語，將書寫女性情慾的文字轉化成影像，呈現女性內心慾望的情慾寫真，讓《情慾告白》這部電影本身就是一種跨文化、跨種族的女性共鳴。受疫情影響，全球的電影發行和戲院通路都遭遇重挫，而坎城影展將《情慾告白》選入2020年的官方片單，就是希望藉坎城之名讓這部電影能夠被更多人看見。該片本月21日（五）在台上映。