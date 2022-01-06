電信寬頻大廠中磊電子（5388）報喜，12月單月、去年第四季單季及去年全年營收同創營運新高，成功兌現了中磊總經理王煒在法說會中提及的「2021年營收將季季高」的支票。

中磊6日公布12月營收為50.5億元，較去年同期33.1億元，大幅成長53％，為單月營收歷史新高。累計2021年第四季營收達132億元，亦創下單季營收新高紀錄，表現較上季營收111億元，季增19％，亦較前年同期年增25％。累計2021年全年營收達439.1億元，相較前一年營收361億元，年增22％。

中磊2021年營運以逐季走高之勢，喜迎全年營收創歷史新高紀錄。中磊表示，全球頻寬基礎建設浪潮正興，高速網路鋪設與區域網路普及需求大起，輔以各式遠距新興應用的帶動，企業、家用及個人之資訊傳輸需求暴增，數位經濟轉型蓬勃發展，舉凡光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、商用網通設備、下世代物聯網應用及影音串流設備等需求強勁。

此外，中磊持續投入電信寬頻技術研發與創新應用，包括WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台等新產品，受惠於全球市場陸續發酵，強化公司成長利基。中磊長期深耕電信領域，全球布局有成，彈性且多元的製造據點滿足客戶需求，共搭數位經濟浪潮。

中磊近年積極拓展海外市場，除北美、歐洲及亞太地區電信市占率耕耘有成之外，新興市場包括東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等亦在穩健的提升中。

展望2022年，中磊樂以待之，並強調在新產品、新客戶、新市場帶動下，將可為整體營運挹注強大動能，後勢仍可期。