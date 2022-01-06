元月以來各項物價持續上漲，今年消費者物價指數（CPI）上漲率能否守住通膨警戒線2％面臨挑戰，對此，國發會副主委高仙桂6日表示，預期國際原油價格、大宗物資價格將陸續回穩，及塞港、缺櫃等運費上漲情形今年會逐漸舒緩，因此今年消費者物價指數（CPI）年增率，仍可望維持在2％以下。

對於今年CPI漲幅，高仙桂指出，國內外主要機構預測都認為台灣可以守住2％，主要是基於兩大理由：一是主計總處預估今年CPI漲幅為1.98％，其中50％是來自進口原油價格的上漲，二是因疫情導致塞港、缺櫃等運輸費上漲。

高仙桂分析，根據美國能源資訊管理局（EIA）今年預估認為，以布蘭特原油價格來說，去年第四季的82.1美元大概就是高峰，今年價格將呈現逐季下降，至第四季會到67美元，今年第一季，就可以看到原油供需呈現反轉現象，所以基本上國際原油價格上漲對國內物價產生衝擊因素，就會因此減緩。

高仙桂說，供應鏈瓶頸、塞港、缺櫃等運費上漲，國內外主要機構均預測，情況會在今年逐步舒緩，至於舒緩的期間與程度，還是要看疫情影響，但看起來至少下半年會明顯改善，對國際大宗物資價格回穩有所幫助，因為台灣的物價上漲，主要是輸入性通膨，包括國際原油價格、大宗物資價格上漲的衝擊。

高仙桂說，台灣不像其他國家有因為疫情導致供應鏈瓶頸及缺工的情況，因此今年CPI漲幅仍應可維持在2％以下，物價也不至於對國內經濟造成負面影響或衝擊。