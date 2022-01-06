八貫（1342）公布2021年12月營收2.48億元，月增33.85％、年增67.24％，全年營收來到歷年新高20.79億元，年增率35.74％，12月單月、2021全年營收雙雙寫下歷史新高紀錄。2022年在前三季訂單能見度高、兩廠新產能第四季起陸續開出，營運蓄勢再衝高。

八貫表示，2022年訂單一路揚帆，前三季產能稼動率接近滿載，公司申請根留臺灣企業加速投資行動方案也蒙經濟部審核通過，將自國外進口第三台淋膜機組及17台智能型高週波機台，以利兩廠新產能自今年第四季起陸續開出，營運保持雙位數成長看法樂觀。

八貫擁有皮布料及成品組件兩個事業群，主從事TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體)機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售，終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，且產品多數屬需要認證的產品，技術門檻相對高；主要外銷至美洲、歐洲以及亞洲等地。

八貫指出，2021年下半年起，訂單需求暢旺，機能性皮布料及成品組件兩廠產能都已滿載，1月營收不僅創單月歷史新高，甚較10月高點再多出15.51％增幅，烘托全年營收改寫歷史新高表現。

受石化供應鏈以及國際船班緊張關係影響，多數國際品牌客戶調整用季單或年單方式下訂，八貫2022年7月前產能已全數滿戴，8~9月產能亦趨近滿載，訂單能見度高。

因應客戶訂單持續熱絡，八貫著力規劃廠房、設備及人力等生產力作業，包含啟動德興一路廠房第二期擴建規畫和新購機能性皮布料廠之設備第三台淋膜機。