陶瓷纖維濾管廠富利康科技（6837）6日公告2021年12月營收7285萬元，年減28.19％，累計1-12月營收5.58億元，年增106.95％。富利康指出，後疫情趨緩及節能減碳議題，全球各國陸續推動基建計畫及太陽能晶片玻璃面板等需求，此趨勢可望為2022年的營收帶來成長的空間。

富利康指出，先前疫情影響，疫苗藥用玻璃的產量大增，進而推升了富利康2021年的營收表現。

不斷開發多元應用市場，將是未來成長動能之一；富利康指出，過去陶瓷濾管只能運用在較高溫的玻璃窯爐上，經過改良與測試，現在陶瓷纖維濾管也能一併使用在鋼鐵廠、焦化廠、廢汙泥燃燒、垃圾燃燒、生質燃燒等應用。

過去國內使用的陶瓷纖維濾管都必須仰賴進口產品，富利康指出，現在，富利康的專利研發，不論是質量、效能上都有著國際水準的品質，在價格上也具備競爭力，再加上地緣優勢讓富利康成為國內市場及亞洲地區首要的合作對象。

富利康指出，接下來全球市場可望逐漸回溫，樂觀評估在陶瓷纖維濾管及陶瓷纖維觸媒濾管的需求勢必有增無減，這也將讓富利康在整體營收上維持一定成長趨勢。