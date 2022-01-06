大陸23歲的創作型女歌手劉柏辛，2018年參加歌唱選秀節目《中國新說唱》時，以總決賽第4名好成績展露頭角，並在同年以超高人氣發行首張個人專輯《2029》受到大眾好評。而昨（5）日，劉柏辛也受邀擔任頒獎典禮的表演嘉賓，但當她一走上紅毯，奇特的穿搭立即引起眾人的目光。

由雜誌《時尚先生》於昨日晚間所舉辦的頒獎典禮上，邀請了張雨綺、王嘉爾、宋祖兒、王大陸、賈乃亮等多位明星前往共襄盛舉，女歌手劉柏辛更受邀登上表演舞台擔任表演嘉賓。當劉柏辛出現在紅毯時，只見她穿著一件超短版的紫色針織毛衣與藍色襯衫，搭配超低腰米色短褲，秀出纖細螞蟻腰，而她也因為上衣太短而使膚色內衣若隱若現，加上她招牌的厭世顏，立即成為全場焦點。

大陸女星劉柏辛穿超短毛衣出席紅毯。（圖／微博@香蕉沒毛病）

不過網友一看到劉柏辛這一身的穿搭，忍不住尷尬表示「這是毛衣縮水嗎？」、「妹子，這天氣穿這樣也太冷了吧」、「腰絕了，但會感冒的」、「姊姊的腰不是腰」、「身材太好了，但會冷死的」、「年輕真好」、「真想幫她拉拉衣服」、「我以為是上衣嚴重縮水」，意外引發話題。

表演開始後，劉柏辛則脫掉紫色毛衣，穿上不規則的藍色襯衫，跟著舞群一同勁歌熱舞，演唱單曲《Manta》展現超強的舞台魅力，同樣受到網友的熱烈討論。