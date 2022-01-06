台東林區管理處技正徐惠君（左二），提供黑熊保育推廣有價值的參考資訊，獲職業成就獎肯定。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台北西區扶輪社今年與林務局合作舉辦職業成就獎，頒獎典禮上表揚6位在不同領域上，擁有傑出貢獻的林業與保育從業人員。其中，台東林區管理處技正徐惠君，提供黑熊保育推廣有價值的參考資訊，獲得肯定。

任職於台東林區管理處的徐惠君從全台灣1000多名林務人員中脫穎而出，徐指出，台東山區森林是黑熊的重要棲息環境，周邊部落居民有較高機率遭遇黑熊、進而產生衝突，解決人熊衝突便是她常面臨的難題。

為確保登山安全，徐惠君導入智慧監測系統，在黑熊入侵時，山屋管理員即會透過系統接收到訊息，避免人熊衝突。另承辦失親幼熊安置照養、受困套索陷阱黑熊救傷、強化台東地區通報管道、建立台灣黑熊救傷程序SOP，更監測掌握黑熊野放後動態，並規畫監製、記錄台灣黑熊Mulas自收容、照養、野訓到野放的珍貴影像，提供黑熊保育推廣非常有價值的參考資訊。

林務局表示，進入決選的13名候選人均來自林務局及各林區管理處的工作人員，包含了從事森林保護、林產創新發展、精進造林技術、落實生態保育、策畫育樂場域、推動友善工程等具熱忱及卓越貢獻者，最終在評選委員們幾經掙扎最後選出6位得獎者，雖有遺珠之憾，入選的6位得獎者仍十分具有代表性，且貢獻卓著。

林務局強調，非常感謝台北市西區扶輪社藉由公開表揚，給予同仁獎勵及肯定，期盼經由職業成就獎頒獎典禮，讓得獎者的努力與付出被肯定，除了鼓舞同仁士氣，也希望啟發更多有志之士為保護台灣山林及保育生態努力，呼籲大家一起守護山林。