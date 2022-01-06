台北市已累積4起防疫旅館群聚案件！指揮中心6日再新增1例境外移入改判本土，為去年12月31日公布的案17127，經疫調後改判為本土病例，與案17073感染Omicron變異株。目前該旅館只出不進，北市衛生局表示，但房間隔間與天花板沒有完全封住，不排除氣體流通。

據了解，該旅館為中正區某防疫旅館，1月2日曾報導過新增防疫旅館疑似群聚案件，該旅館即為其中一家，但北市當時仍在調查中，並未證實，如今中央判定出爐，確認為一起旅館群聚案件，當時北市針對該旅館進行調查時，已將與個案同層旅客清空，轉到其他防疫旅館。

衛生局表示，兩案住在隔壁房，中正區某旅館環境採檢都是陰性，但房間隔間天花板沒有完全封住，不排除氣體流通。

觀傳局表示，館內由衛生單位匡列範圍清空且只出不進，觀傳局協助媒合防疫旅館移置同層旅客，至少靜置6天，俟衛生單位安排環境檢測及空調技師查核空調設備，並請旅館依規定改善，由專家團隊判斷安全無虞始可收住旅客。