中磊(5388)去年在疫情帶動數位轉型加快下，去年、上季、上月營收同步寫下歷史新高，展望2022年，中磊預計在新產品、新客戶、新市場帶動下，為整體營運動能持續強勁，中磊目前訂單能見度已達第四季。

中磊去年12月營收為50.5億元，較前年同期大幅成長53%，為單月營收歷史新高；累計2021年第四季營收達132億元，創單季營收新高，季成長19%、年成長25%；累計2021年全年營收達439.1億元，年營收361億元，年成長22%、營收亦創歷史新高紀錄。

中磊表示，全球頻寬基礎建設浪潮正興，高速網路鋪設與區域網路普及需求大起，輔以各式遠距新興應用的帶動，企業、家用及個人之資訊傳輸需求暴增，數位經濟轉型蓬勃發展，舉凡光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、商用網通設備、下世代物聯網應用及影音串流設備等需求強勁。

中磊目前訂單能見度已經看到今年度第四季，今年基本面無虞，去年網通產業儘管活絡，但普遍受到缺料衝擊，預計今年弱缺料問題舒緩，則中磊營運成長幅度可望更勝預期。

此外，中磊持續投入電信寬頻技術研發與創新應用，包括WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台等新產品，受惠於全球市場陸續發酵，強化營運成長利基。中磊長期深耕電信領域，全球布局有成，彈性且多元的製造據點滿足客戶需求，共搭數位經濟浪潮。除北美、歐洲及亞太地區電信市占率耕耘有成之外，新興市場包括東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等亦穩健提升。中磊樂觀看待2022年，可望在新產品、新客戶、新市場帶動下，為整體營運挹注強大動能，後市可期。