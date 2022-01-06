桃園市長鄭文燦視察社區篩檢站，強調市府有掌握金嗓歌友會狀況確實疫調。(呂筱蟬攝)

機場群聚事件延燒，6日新增3例本土確診病例，桃園市長鄭文燦6日下午赴龍岡大操場篩檢站視察民眾篩檢情形。他說，機場群聚事件有分三層的採檢，第一層是近距離接觸者，要匡列、隔離以及採檢，這部分到目前為止都是陰性，第二層是職場部分，包括信實公司夜班清潔人員，包括防疫計程車隊，這部分也全部完成採檢。第三部分是開放社區足跡一般民眾採檢，這部分市府設5個採檢站，11家責任醫院也開放採檢，目前能量是夠的，從1月4、5、6日共3天，到目前為止除1位信實人員以外其他都是陰性，希望民眾多多來採檢。

鄭文燦指出，目前首要要擴大社區防火牆，要阻止社區可能的傳播鏈，而這次確診者共有8位，第一位確診者是自行去診所看診，醫師非常警覺有相關症狀而安排到桃醫做PCR檢測，找出第一個確診病例。而衛生局團隊當天晚上就做完第一輪疫調，確定信實交通車以及機場停車場區域及機場防疫計程車都是可能的高風險區，立刻安排採檢作業，才追蹤出後續確診7個人，而7人同住的親人都是陰性，其中6人足跡在桃園，包含忠貞市場以及學校停課，還有金嗓歌友會都有安排採檢作業。

國民黨立委魯明哲質疑桃園市府對於金嗓歌友會千人聚會似乎狀況外，反應慢半拍，鄭文燦對此表示，確診者在去年12月31日晚上8點30分到達金嗓歌友會，元旦凌晨2點55分離開，有做當事人的疫調，也包含館長以及相關人員，對於整個疫情狀況市府是了解的，金嗓歌友會當天出席名冊該會也有造冊，全部800多人都有通知要採檢，昨天就決定今天早上7點30分就安排採檢。

而住戶也擔心採檢就安排在金嗓歌友會現場就是高危險的區域，也讓居民人心惶惶自身染疫風險，鄭文燦說，金嗓歌友會並不是危險場域，像是忠貞市場也在周邊設了3個採檢站，像指揮中心在桃機也有設採檢站，民眾要就近採檢是一個原則。

鄭文燦也說，今天新增3例確診個案都有桃園的足跡，其中1人不是住桃園，但是也有一部分桃園足跡，相關疫調足跡由新聞處及衛生局記者會公布。對於金嗓歌友會現場許多人沒戴口罩，鄭文燦說這部分還要做了解，相關處分也會依照防疫規定處理。