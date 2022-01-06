大湳山區是林務局重要國有人工林地。（謝明俊攝）

大湳山區國有林地以台灣杉為主，林相優美。（謝明俊攝）

南庄鄉蓬萊村大湳部落是賽夏族人世居祖地之一。（謝明俊攝）

南庄鄉大湳山區櫻花已經提早開放。（謝明俊攝）

新竹林管理處南庄事業區所管轄南庄鄉蓬萊村大湳山區第10林班地，近日將展開採伐作業，並將委由當地賽夏族原住民林業暨勞動合作社承攬。過去，林管處與當地賽夏族人曾是敵對立場，如今已可攜手合作維護山林，見證只要有心都可族群融合化解恩怨。

苗栗縣南庄鄉加里山區，是當地賽夏族人祖居之地，也是重要肖楠產地，日據時代，日本人為了掠奪珍貴的林產資源，大舉砍伐肖楠。政府遷台接管後，列為國有林地，更是嚴格禁止賽夏族人入山。

知名藝人根誌優是出身南庄鄉蓬萊村的賽夏族人，幼時就曾遭遇林管處因要修建大湳林道，將根家逐離世居祖厝，移居山下42份部落，加上林管處設在蓬萊派出所對面設置檢查哨，為了嚴格管控山老鼠，經常對來往賽夏族人進行無禮搜查，讓根誌優及族人對林管單位非常反感。

2018年，林務局提出和解，與賽夏族人簽約成為合作夥伴，雙方關係解凍，林務局容許賽夏族人重返山林並發展林下經濟後，並由賽夏族人肩負護山責任，政民關係漸趨融合。

這次新竹林區管理處南庄事業區第10林班人工林，進行伐採作業期間6個月，計畫將從本月7日至3月底止。林管處指出，大湳林道周邊林班主要以台灣杉、柳杉林為主，林相良好，並已屆輪伐期，為免地力下降，強化森林健康，並提高國產材利用及木材利用品質，委由在地賽夏族原住民林業暨勞動合作社進行伐採作業。

林管處表示，為維護安全，大湳林道在伐採期間將管制汽、機車及人員進入，以利林木集運及確保作業安全，提醒遊客在作業期間避免前往大湳林道，如要到加里山登山休憩，請改由大坪林道進出。