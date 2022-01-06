全球新冠疫情升溫，國內也有疫情再起跡象，金門縣府敲定緊急因應對策，包括重啟機場入境快篩站和調控航班在內，縣府提醒鄉親做好個人衛生和防疫工作，協力共度難關。

縣府擬定的防疫措施如下：一、 增加管制措施：重啟機場到站旅客紅外線體溫監測及快篩政策、甚至調控航班。 二、 強化防疫措施：民眾外出全程佩戴口罩，除有飲食需求得免戴口罩外，均須佩戴口罩(其他免戴口罩情形，全部暫停)、社區供餐不共餐。三、 提升場域管制：縣內室內景點暫停開放、春節五所迎新春農業展全數改採靜態展覽、運動及展演場館人數容額管控。 四、加強查核頻率：包含營業場所及公共場域防疫措施、防疫旅館感染管制查核、醫療院所因應疫情整備查核。五、提升疫苗接種率：增加民眾接種疫苗之便利性及可近性、輔導中央規定之場域工作人員完整接種疫苗、增加疫苗合約院所之疫苗種類及服務時段。

此外，針對即將舉辦的2022金門馬拉松，縣府已多次召集相關單位召開會議，並擬提防疫計畫送衛生局審查，針對各項防疫措施及規劃皆有完善嚴謹規範；倘國內疫情更為嚴峻之時，也已備妥相關加強防疫措施之應變機制進行備案，視疫情狀況機動調整。

縣府呼籲返國鄉親「在台已完成居家檢疫14天」，若預備返金或已經返金正在進行「自主健康管理」7天者，返金後應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士之場所，並延後非急迫需求之醫療或檢查；禁止前往醫院陪病，外出時應全程配戴口罩及保持社交距離，每日早晚各量體溫一次。有發燒或咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀、身體不適者，應確實佩戴醫用口罩，與衛生局聯繫或撥1922指示就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具。

縣長楊鎮浯強調，「防疫視同作戰」，縣府對疫情以「料敵從寬、禦敵從嚴」大原則審慎以對，凡事以縣民的健康、安全做為第一個考量。