電子產業支持永續發展漸成主流趨勢。滙豐（台灣）商業銀行6日宣布，與半導體晶圓代工巨擘聯華電子簽訂永續發展表現連結貸款（Sustainability Linked Loan），貸款規模為 7000 萬美元；同一日，聯電亦與中信銀簽署5年期、新台幣40億元的同類質貸款。

滙豐台灣企業暨金融同業處負責人中野泰直指出，此次貸款相關資金將用以支持聯電綠色發展，進一步提升企業綠色永續績效，貸款架構除了通過滙豐集團永續金融小組的審核，並遵循國際資本市場協會所制定的《永續發展表現連結貸款原則》，有助於通過市場化手段引導企業資本投向綠色領域，滙豐台灣每年也將對預先設定的永續目標定期審視。

中野泰直指出，兼顧商業利益與永續發展已是全球趨勢，對於企業來說，在追求營運成長的同時，仍需兼顧環境、社會和公司治理的ESG面向。聯電為國內長期深耕ESG的領導企業之一，迄今已連續14年入列道瓊永續性指數（DJSI）之世界指數成分股，2021年更獲全球半導體業最高評價，2021年6月領先全球同業承諾2050年淨零碳排放，並帶動逾500家供應鏈夥伴做出減碳，發揮ESG正面影響力。

滙豐集團最新公布的永續融資及投資調查也顯示，全球高達94％的企業希望在未來五年內移除對環境和社會帶來衝擊的商業模式。中野泰直強調，全球資本市場格局正在迅速轉變，永續議題現在是企業和投資者關注的主要問題，預計這些要素將 更頻繁地成為未來融資結構設計的一部分。本次提供永續發展表現連結貸款， 為滙豐台灣豐富ESG金融產品體系、推動實體經濟永續發展的重要實踐。