有名網友今（6日）在PTT表特版分享一名正妹女醫的照片，不管是穿著正式白袍，還是小洋裝和比基尼，氣質美貌和惹火身材都讓鄉民眼睛亮了，掀起廣大的熱議。近日台灣本土疫情再起，該女醫也在IG限時動態提醒網友，務必做好防疫。

根據這名叫「嫣雯Yan Wen」女醫的IG自介，她是在台灣唸書的馬來西亞人，目前在家醫科擔任住院醫師，不只頭腦聰明，還有姣好的臉蛋，氣質又溫柔婉約，風靡眾多男網友，截稿前IG有2.1萬粉絲。

穿上醫師白袍的嫣雯，非常有知性美，完全不輸電視裡的女明星，私底下的她熱愛運動，練出一身前凸後翹的體態，曾在IG祭出比基尼辣照，讓一堆粉絲看得血脈賁張；如今一舉登上PTT表特版，讓鄉民再度暴動，瘋狂留言：「我不知道哪裡有病，找家醫科剛好」、「臉有種天然的傲嬌臭臉感 真棒」、「有金高銀的fu～氣質特別又耐看」、「健保卡已插入」、「超漂亮 身材好又會打籃球」、「這個誰娶到誰有福氣」。

根據疫情指揮中心指揮官陳時中近日指出，桃園機場群聚擴大，除境外移入個案接連增加，今日也新增昨天公布尚未取號的3例本土個案，引發外界擔憂；身為首當其衝的醫師，嫣雯稍早之前在IG限動表示，最近在醫院又要開始穿粉紅隔離衣，呼籲外界：「大家要繼續加油防疫啊啊」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922