新北市產業總工會等團體6日到行政院陳情，要求各部會盡速核定國營事業單位調薪幅度實質達到4％；對此，行政院發言人羅秉成6日表示，政府支持國營事業比照軍公教調薪4％，但因相關法定程序還沒走完。

行政院去年宣布，軍公教自今年元旦起全面調薪4％，不過相關預算還在等待立法院三讀。新北市產業總工會等團體6日到行政院陳情，質疑經濟部日前僅表示「支持基層員工」調幅到4％、財政部所轄公股行庫則是「含考績晉薪合計約4％」，根本是玩數字遊戲，打模糊仗，要求政府應盡速辦理並核定國營事業勞工調薪案，實質調薪4％比照軍公教，另外也呼籲，國營事業新進員工起薪應達3萬元以上。

行政院發言人羅秉成6日回應，軍公教調薪4％方案還在立法院審查，程序上，要待立法院三讀通過軍公教調薪相關預算後，行政院人事行政總處再發函給經濟部國營事業委員會，由國營會提出相關調薪方案與計畫。

羅秉成表示，政府支持國營事業調薪比照軍公教調薪4％，但目前法定程序還沒走完，後續若有結果，將對外說明。