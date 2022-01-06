群光宣布，去年12月營收逼近百億、達99.9億元，寫下同期新高，年增率跳升20％，第四季營收達297.9億元，季增9％，年增亦高達17％，累計2021全年營收達1075.6億元，年成長13％，與第四季營收同步創下歷史新高。

群光下半年一度遭受缺料影響，導致第三季有些旺季不旺，不過隨著零組件供應緩解、客戶需求遞延至第四季的雙重發酵下，群光第四季營收一反以往季減的態勢，逆勢上揚，11月與12月營收分別為歷史新高與次高，大幅超越法人預期，帶動全年營收首度突破千億，寫下亮眼成績。

法人分析，筆電市場去年上半年由Chromebook驅動，下半年則由商用筆電接棒，因此下半年商用背光筆電鍵盤出貨大增，拉升鍵盤單價，影像模組與電源產品也出貨暢旺。群光去年憑藉優異又高效率的製造規劃，及時應變市場需求變化，提供客戶所需產品，因此全年營收成長13％，超越公司的年度預算成長目標。

另外，消費性影像產品出貨於去年第四季亦明顯增強，去年半導體IC缺貨嚴重，第四季較第三季稍微緩解，因此群光加快速度消化訂單，去年第四季影像產品營收季增超過15％，年增更突破20％。

法人表示，群光三大產品線中，影像產品營收成長可望居冠，因影像客戶需求強勁，但去年受限於缺料，因此今年影像產品除了去年遞延的未消化訂單，還有今年的新產品訂單，例如元宇宙相關的AR/VR影像產品，以及持續拓展智慧家庭、商用監控、車用駕駛監測系統（Driver Monitor System）、智慧影音會議系統以及拋棄式內視鏡等市場，影像產品預期將成為2022年營收成長的最強推手。在NB市場中，商用筆電仍然是今年的主軸，客戶需求仍然十分強勁，法人預期群光將受惠於商用筆電鍵盤、影像模組與電源產品的訂單，除單價較高之外，亦能挹注利潤增長。

群光去年前三季EPS為6.35元，法人預估在營收成長超越預期之下，去年獲利水準將有望挑戰歷史新高。群光一向有穩定的高股利政策，現金配息率起碼七成，因此以目前的股價，法人表示殖利率有極高機率大幅超越過去五年的水準。