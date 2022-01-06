農委會6日舉辦「農遊迎新春 虎力發發發」活動，由農委會主任秘書范美玲代表抽出第二階段早鳥抽農遊券，民眾於2021年12月31日前參加活動登錄者均全數中獎，中獎率高達100％。

范美玲指出，中籤民眾即日起即可直接在農遊券APP領取面額888元的農遊券，並於2022年4月30日前至全國超過3500家農遊券合作業者消費使用。

農委會此次特別選在年節前進行早鳥抽農遊券，是利用該券作為民眾年貨採買加菜金，鼓勵大眾到相關農業場域進行消費，促進農業經濟，同時也預祝大家新的一年福虎生風。

范美玲表示，農委會為嘉惠民眾於年貨採買、送禮，鼓勵至農遊券合作業者消費，因此在年前先舉辦第二階段農遊券早鳥抽，讓大家帶著好運過好年。全國有豐富多元的農漁畜特產與農產伴手禮，如農村好物、烏魚子禮盒、亮點茶莊禮盒等，都非常適合年節送禮，且因應年節，田媽媽年菜組合預購熱銷中，無論手上是否有農遊券，民眾都可以到農遊券合作業者消費滿千登錄，還有一次獲得農遊券888元的機會。

截至6日為止，農遊券官網顯示登錄數未滿，中獎率持續百分百，這次來不及參加的民眾，於1月30日前完成登錄滿千活動者，於2月9日還有一次機會抽中農遊券，期讓民眾虎年好運連連！

農委會表示，歡迎民眾利用振興五倍券及農遊券至農遊券合作業者消費及體驗，於現場消費千元登錄發票，參加周周抽好禮活動及第二階段農遊券抽籤，藉此可感受到「農遊迎新春 虎力發發發」。

此外，周周抽活動持續至4月10日，接下來週週抽好禮包含眾多大獎，有烏魚子禮盒、一年份蔬菜箱、價值5萬元的百家農場任意遊、優遊農村暢遊，與國家森林公園電子門票、住宿券等。