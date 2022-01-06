郭姓男子住在嘉義市出租套房，去年9月間某天下午7時許，與已婚A女相約在租屋處續簽保險契約，簽約後竟用雙手熊抱A女，還把她壓在床上，伸狼爪上下其手，強制猥褻得逞，嘉義地檢署檢察官依妨害性自主罪嫌起訴郭男。

A女是保險業務員，單獨到45歲郭男的租住處簽約後，被郭男從正面強行以雙手環抱，並將A女丟在床上，將手伸入A女衣服內觸摸腰、胸部，強制猥褻得逞，後因A女奮力抵抗，佯稱她所戴口罩上的精油扣是攝影機，且丈夫對她有定位，郭男才罷手，讓A女離開。

A女受辱後向女友人訴苦，也告訴丈夫被客戶「手來腳來」、很害怕，並向親人吐露想去找過世的爸爸等負面情緒反應，醫院診斷A女因有創傷而出現急性壓力反應。

檢警調查期間，郭男辯稱他看A女簽約完後臉色不好，跟她說「可以抱抱妳，安慰妳一下」，A女說「好，小抱一下」，他就用雙手環抱A女，並否認有強制猥褻A女。