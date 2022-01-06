頭份市公所從今年元旦起補助家有80歲以上長民眾裝設浴室安全扶手。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所為預防高齡長者居家跌傷，打造更安全便利的無障礙居家環境，自今年元旦起推出補助長者安裝居家浴廁安全設施方案，凡是設籍或是居住在頭份市內年滿80歲以上的長輩，都可以向市公所申裝浴廁扶手及止滑墊，請有需要的市民盡快申設。

頭份市公所為推動這項措施，還訂定「苗栗縣頭份市高齡長者居家環境安全改善補助辦法」，並在今年度編列150萬元預算試行辦理，如果當年度預算用完則停止補助，再視市民需求再繼續爭取預算來照顧頭份市的長輩，為長輩打造更安全無礙的居家環境。

頭份市長羅雪珠表示，頭份市80歲以上長者約3300餘人，鑑於長者跌倒恐影響行動、危及安全，造成家庭負擔。因此在去年編列預算時，特別提出這項預算需求，很欣慰獲得市代會全力支持。在居家環境中，浴廁是最容易發生滑倒事件的場所，頭份市公所透過補助來鼓勵市民裝設扶手及止滑墊，為長輩打造更安全無礙的居家環境。

羅雪珠指出，市公所近年積極推動老人福利政策，結合社區關懷據點推動供餐、樂齡課程及健康促進活動，也在社區活動中心試辦「銀髮健身房」，鼓勵長者培養規律運動的習慣、鍛鍊肌力以延緩老化帶來身體功能的衰退。

市公所說明，凡是家中80歲以上長者若有使用浴廁扶手或止滑墊需求，自即日起可洽合法立案的廠商購買，並於購買日一個月內檢附最近三個月全戶戶籍謄本、統一發票或收據正本、安裝或購買前後的照片及郵局存摺封面影本等文件，向頭份市公所社會課提出申請，同時申請兩項最高補助1550元。有需求的市民可至頭份市公所官網或洽社會課。