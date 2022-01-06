台中市大里家長會長協會會長趙晉潁表示，捐贈物資有電子哨、愛心傘、洗手液和醫療口罩五萬片。（黃國峰攝）

台中市大里家長會長協會結合大里區立仁里長鄭伯其的愛心，6日在內新國小舉辦屯區25所學校物資及教育基金聯合捐贈儀式，受贈學校開心將物資搬回學校。（黃國峰攝）

台中市大里家長會長協會結合大里區立仁里長鄭伯其的愛心，6日在內新國小舉辦屯區25所學校物資及教育基金聯合捐贈儀式，受贈學校開心將物資搬回學校。（黃國峰攝）

歲末年終之際，台中市大里家長會長協會結合大里區立仁里長鄭伯其的愛心，6日在內新國小舉辦25所學校物資及教育基金聯合捐贈儀式，總計約50萬的物資捐贈回饋給各校使用，幫助需要幫助的孩童，望愛心能傳遞、拋磚引玉，呼籲有能力的企業團體共襄盛舉。

新冠肺炎疫情已2年，且在病毒不斷變種下，尚未有效控制的藥物出現，在此艱難時刻，人類唯有互助合作，互相幫助來度過困難時期，台中市大里家長會長協會因而號召會內近百名家長會長各別提撥籌募小額經費，以小愛集成大愛的方式積沙成塔，募集愛心資金。

另大里區立仁里長鄭伯其也於12月25日舉行跳蚤市場愛心義賣活動，將義賣所得全數捐贈出去，每間小學可獲得1萬元的義助金額，連同大里家長會長協會募得資金共約50萬元，協會已採購電子哨、愛心傘、洗手液和醫療口罩五萬片，分贈給25間學校。

台中市大里家長會長協會總會長趙晉潁表示，Omicron疫情已漸漸擴散，而國中、國小不少學生是沒打疫苗的，相信在過去這麼長的時間，防疫物資應該也消耗得差不多，希望捐贈這批物資，對防疫有所幫助，也希望透過協會愛心的分享，喚起更多人的愛心。

鄭伯其表示，我們每年都會舉辦愛心義賣活動，以往都將義賣所得捐給里內的愛心幫助所用，今年特將小愛變大愛，捐贈給大里區內全部的國小，因為義賣所得不多，今年先給國小部分，明年再擴及國中，希望這小小的心意，對他們有所幫助，我們也準備了一些乾洗手液，希望這一點的善意，也能幫助他們把防疫工作，做得更完善。

內新國小校長張文綺代表受贈學校表示，因為疫情一直在發酵，這批物資對學校防疫非常有幫助，謝謝台中市大里家長會長協會及立仁里長鄭伯其，發揮他們的大愛，讓大里25所國中小，都受到幫助。