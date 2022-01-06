美國消費電子展（CES）6日登場，工研院以主題館形式實體、虛擬同步參展，展出涵蓋AI人工智慧、資通訊、機器人及健康醫療等四大領域13項創新技術，其中「iPetWeaR智慧寵物項圈」，獲英國權威科技評論網站TechRadar青睞，評選為CES 2022最令人期待的五大新奇展品之一。

工研院去年研發的iPetWeaR智慧寵物項圈，對寵物完全無害的低功率生理偵測雷達技術，可隨時偵測並紀錄寵物心跳、呼吸與活動力的創新作法。

除獲英國媒體肯定外，印度最大入口網站BGR報導，與LG曲面OLED螢幕並列今年CES「最酷五項產品之一」。巴西知名科技網站Tilt UOL也盛讚iPetWeaR智慧寵物項圈可讓寵物主人掌握健康狀況，將會是大受歡迎的創新技術。

為期三天的CES展，工研院首推跨時區服務不間斷，以嶄新風格打造360°線上虛擬展示館展覽13項技術，其中11項更同步在美國實體展出，展現工研院在AI人工智慧、資通訊、機器人及健康醫療等領域的多元創新領先研發成果及應用。

在AI人工智慧與資通訊部分，工研院開發的「互動時光機」是運用AI人工智慧創造出個人元宇宙，讓使用者在虛擬世界中與3D虛擬人物互動，體驗過往美好的時光。

「PoseFit 肌能檢測鏡」則應用AI人工智慧技術進行身體功能性檢測，讓使用者無須穿戴配件便能進行辨識與數據分析，提供個人化的運動處方。

在機器人部分展出「RGB-D AI機器人」，是全球第一台將3D視覺感測與智慧取物做為標準配置的MIT協作型機器人，可為全球製造業自動化提供最佳創新技術。工研院CES虛擬展示館即日至2月中旬起，並接受國內外廠商預約一對一洽談商機媒合。