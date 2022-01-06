黑絲襪熱褲長髮辣妹跳鋼管舞，民眾圍觀。（翻攝臉書《斗六人社交圈》）

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慶生、結婚、辦活動為炒熱氣氛，有些民眾會請來辣妹跳鋼管舞，吸引目光。有網友在社團貼出一段32秒影片，只見一名穿著黑絲襪熱褲的長髮辣妹，在街頭汽車頂上，賣力狂跳鋼管舞，讓一旁民眾看傻了眼。

「這車很耐操...」，有網友在臉書社團《斗六人社交圈》分享一段32秒影片，只見一名「重量級」穿著黑絲襪熱褲的長髮辣妹，在街頭汽車頂上，賣力扭腰擺臀，狂跳鋼管舞，狂野的表演，吸引眾多民眾圍觀。

有些網友看了驚訝留言：「這台車鈑金可以！」、「車主笑不出來」、「佩服那台車的車主！過程中可能心跳1分鐘120下吧」、「只有我看到車在晃嗎？」。

不過有網友認為：「他不偷不搶，努力表演，我覺得很棒！」、「勇氣十足 信心滿滿 給她一個」、「酷~~~胖的很靈活，很會跳」、「跳的很好啊，比很多在上面跳復健操的好多了」、「為生活打拼，很棒啊！我覺得她很勇敢，換成妳們敢上去表演嗎？將心比心」。

根據網友留言指出，這名辣妹應是網紅「珮珮兒」，常在臉書PO出穿著暴露的照片，甚至火辣直播熱舞，作風大膽無厘頭，廣受關注。不過「珮珮兒」其實是個男兒身，還曾因盜用閨蜜的身分證，吃上官司。