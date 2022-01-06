確診女清潔員連5天跑歌友會 15名密切接觸者採檢結果出爐 15:562022/01/06 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃機8人群聚，有確診女清潔員（案17239）連5天到過金嗓歌友會，更曾在裡面打麻將，引起大眾關注。圖為民眾採檢。 (資料照，陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市政府6日舉行疫情相關資訊說明記者會，新聞處長詹賀舜表示，案17239有15名密切接觸者，14人陰性、1人檢驗中。（陳夢茹攝） 桃機8人群聚，有確診女清潔員（案17239）連5天到過金嗓歌友會，更曾在裡面打麻將，引起大眾關注；對此桃園市政府6日下午舉行疫情相關資訊說明記者會，新聞處長詹賀舜說明，案17239有15名密密切接觸者，14人陰性、1人仍在採檢中。 詹賀舜指出，案17239有15名近距離接觸者，有14人陰性、1人採檢中。此外，外界質疑打麻將、舉辦歌友會有無違反防疫規定？詹賀舜回應，目前為二級警戒沒有聚會人數限制，並無違反防疫規定。 桃機群聚累積8人確診 家庭接觸者採檢結果全出爐 桃機群聚1清潔員住新北 同住家人採檢結果出爐 #桃機 #清潔員 #金嗓歌友會 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃機8人群聚 800名清潔工採檢結果出爐 11:112022/01/06 生活 確診清潔工連5天到歌友會打工兼搓麻將 800會員急造冊採檢 08:492022/01/06 生活 病毒量最高清潔員工作地點不固定 陳時中：桃機恐已爆幾波傳染 15:072022/01/06 生活 桃機再增2人染Omicron 8確診半數中魔王株 陳時中：感染途徑複雜 14:372022/01/06 生活 Omicron不好守！醫粉專喊「現在該做2件事」：別以為能平安下莊 09:372022/01/06 生活 確診者跑千人歌友會 重症醫：唱歌比咳嗽還危險 11:062022/01/06 生活 參加歌友千人跨年餐會 桃市急採檢 04:102022/01/06 焦點要聞 桃機群聚狂燒 林氏璧看到這張圖直言：Omicron社區第一仗開打了 00:452022/01/06 生活 直擊金噪歌友會最新採檢畫面 會員驚呼：嚇都嚇死了 08:522022/01/06 生活 桃機群聚4人染Omicron 陳時中認：病毒已進入本土 14:542022/01/06 生活 桃機累計8人確診 陳其邁：Omicron感染率強 大家趕快去打疫苗 12:292022/01/06 生活 生活熱門新聞 爺姓「姬」替孫女取單名 媳婦秒反對：倒過來唸試試 - 生活 門診多人有呼吸道症狀 醫喊不妙：Omicron症狀很像感冒 - 生活 確診女清潔員連5天跑歌友會 15名密切接觸者採檢結果出爐 - 生活 柯批美未列高風險國是「政治凌駕科學」陳時中點名這國更嚴重 - 生活 桃機群聚4人染Omicron 陳時中認：病毒已進入本土 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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