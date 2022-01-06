桃園市政府6日舉行疫情相關資訊說明記者會，新聞處長詹賀舜表示，案17239有15名密切接觸者，14人陰性、1人檢驗中。（陳夢茹攝）

桃機8人群聚，有確診女清潔員（案17239）連5天到過金嗓歌友會，更曾在裡面打麻將，引起大眾關注；對此桃園市政府6日下午舉行疫情相關資訊說明記者會，新聞處長詹賀舜說明，案17239有15名密密切接觸者，14人陰性、1人仍在採檢中。

詹賀舜指出，案17239有15名近距離接觸者，有14人陰性、1人採檢中。此外，外界質疑打麻將、舉辦歌友會有無違反防疫規定？詹賀舜回應，目前為二級警戒沒有聚會人數限制，並無違反防疫規定。