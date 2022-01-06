2021全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽頒獎典禮，6日於淡水區公八公園舉辦，副市長劉和然出席表揚優選單位（戴上容攝）

2021全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽頒獎典禮，6日於淡水區公八公園舉辦，副市長劉和然出席表揚優選單位；榮獲第一名的中興大學與逢甲大學團隊表示，作品「大地蜜語」從蜜蜂的角度為出發點，以蜂巢概念傳遞生態平衡理念，所有獲獎景觀作品，即日起展出至1月19日。

全國青年景觀競賽暨社區綠美學今年競賽主題訂為「地景與氣候對話—後疫情時代」，以青年角度詮釋新生活模式及疫情所帶來的轉變，反思人類如何透過調整與環境的互動方式，來減緩氣候變遷衝擊。

副市長劉和然表示，新北市是一座相當注重青年影響力及景觀美學的城市，典禮現場包括社區綠美學競賽的33個得獎單位，未來新北市也將安排景觀青年以專案方式協助社區進行綠美學規劃。

今年奪冠作品「大地蜜語」，是由中興大學景觀與遊憩碩士學位學程、逢甲大學都市計畫與空間資訊系所的學生團隊打造，他們表示作品是從「蜜蜂的角度」 出發，發展出以地景、氣候為主的蜂巢空間，除了能傳遞生態平衡理念，整體空間也讓人們在蜂巢中重新思考與自然的關係。

景觀處表示，獲獎的青年景觀作品即日起至1月19日展出，下一屆競賽除了青年學生組外，預計廣邀業界參與，打造大型園藝景觀實體競賽展，更多活動詳情及作品介紹可至全國青年景觀競賽官方網站（http：／／www.ylac.com.tw／）查詢。