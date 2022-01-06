屏東海生館將於11日推出「極境漫遊66.5度」互動展示，引領遊客深入其境，北極熊、企鵝、極光一次看。（謝佳潾攝）

疫情間，不用到離島也能偽出國，屏東海生館將於11日推出「極境漫遊66.5度」互動展示，全新打造極地水域3區域，透過空間造景搭配光雕投影、沉浸式劇場、觸控互動效果等，引領遊客深入其境，北極熊、企鵝、極光一次看。

屏東海生館指出，館內的世界水域館是全球首座採用虛擬實境技術所建構的「無水水族館」，開館16年來讓數以千萬計的遊客享有特殊體驗，而今為讓遊客真實感受極圈內的震撼，特別重新打造極光隧道、北極區、南極區，推出全新沉浸式互動展示「極境漫遊66.5度」。

「海生館也能看極光！」海生館說，當你踏入投射動態光雕影像的巨大冰岩入口，就能感受極光之美，而踏上極光隧道隨著空氣溫度逐漸下降，會看見冰晶世界，過程有如跨越經緯抵達緯度66.5度以上的雪白極地世界。

至於北極與南極區，海生館則利用展區中的冰岩場景結合沉浸式環景互動投影，打造成沉浸式劇場、互動體驗、觸控互動牆等多元展示，讓遊客可見到各式陸地與水中的南北極生物，包含極地霸主北極熊以及俏皮的南極企鵝，同時也透過聲光視覺效果，令人彷彿置身南北極。

此外，海生館還延伸南北極區的說明看板投影畫面、並增設感測設備，遊客只要觸控互動螢幕上的生物圖示，即可進一步認識南北極生物，不僅趣味性十足，也達到寓教於樂的效果。

而農曆春節將至，海生館也趁勢推出系列限定活動，21日起將在世界水域館水溶溶大廳推出「極光下的救援行動」科教遊程，讓小朋友透過參與遊戲，了解氣候變遷對極地及地球的影響，進而懂得共同守護，讓漫遊極境的感動傳出去。