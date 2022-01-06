劉晃賓種有機香蕉，開創事業第二春。（劉晃賓提供／廖志晃南投傳真）

中寮鄉香蕉果肉香甜又Q，非常好吃，在日據時代就聞名遐邇；劉晃賓中校退役後，返鄉種植有機香蕉，取得石虎標章，更號召農友成立合作社，石虎香蕉售價，高於一般香蕉數倍，依然供不應求。

劉晃賓回中寮鄉種香蕉，跳過慣行農法，直接投入有機栽培，不用農藥、不施化學肥料，蕉園裡綠草如茵，剛開始大家都不看好，所謂有機，被認為是有「飢」、還有「譏」笑。

但是，劉晃賓發揮軍人勇猛堅強的精神，在2010年取得有機認證，也鼓勵其他農友共襄盛舉，十年磨一劍，卓然有成；劉晃賓認為，農友在田園的時間很長，也不知道怎麼行銷，因此，號召31位農友成立合作社，提供蕉苗和栽培技術，農友生產的香蕉全部保價收購。

台灣中部從苗栗縣、台中市到南投縣，是保育類野生動物石虎的主要棲息地，根據農委會特有生物研究保育中心調查，石虎棲地與農地重疊，因為棲地被破壞，石虎數量逐漸減少，估計全台只有600隻。

劉晃賓說，他從事有機栽培，就是要與石虎共存；2年前，家樂福為保護生態環境，與特生中心專家合作，到農地觀察符合友善耕作條件，就發給石虎標章，而家樂福對於取得石虎標章的農產品，也以高於市價的價格收購。

劉晃賓指出，他在2012年就到中興大學有機農夫市集販售香蕉，獲得消費者肯定，雖然售價較高，依然供不應求。他很感謝農委會、縣府的支持，例如有機農業農藥檢測，自己送檢每件要4000元，但縣府協助抽檢送農試所、毒試所化驗，都不收費，減輕農民的負擔。