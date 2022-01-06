加上草屯盛產像是稻米、紅薏仁、栗子南瓜等食材，也讓草屯火鍋增添許多在地特色。(吳建輝攝)

以草屯鎮來講，近年從連鎖品牌到獨創火鍋，單以虎山路為中心，方圓3公里就有超過20家的火鍋店，隨便走幾步路就能遇到一家。(吳建輝攝)

冬天是吃火鍋的季節，蔬菜絕對是最佳的火鍋食材，全國第一大鎮南投縣草屯鎮，也是火鍋店的一級戰區，小小市區就擠進超過20家火鍋店，加上草屯盛產像是稻米、紅薏仁、栗子南瓜等食材，也讓草屯火鍋增添許多在地特色，8日公所將辦理草屯火鍋祭暨愛心送暖，將募款50桌，讓弱勢民眾也能在冬天吃上暖暖的火鍋。

台灣人愛吃火鍋出了名，據統計一年可以吃掉3億份火鍋，創造高過400億元產值，各大美食集團紛紛開創新品牌，插旗各大據點，以草屯鎮來講，近年從連鎖品牌到獨創火鍋，單以虎山路為中心，方圓3公里就有超過20家的火鍋店，隨便走幾步路就能遇到一家。

草屯鎮長簡景賢表示，草屯有火鍋鎮的美名，每家火鍋店都有自己的特色，這次特別選在年前辦理草屯火鍋祭暨愛心送暖，用草屯的栗子南瓜等３種特色農產入菜，作為鍋底，預計辦理50桌的火鍋盛宴，重點是將邀請鎮上低收入戶、弱勢家庭等到場同樂，一起在冷冷的天吃上一頓溫暖的火鍋。

簡景賢說，本周末8日中午，將在草屯工藝文化園區停車場E區舉辦火鍋祭，預計席開50桌，也邀請鎮上近70位低收戶、弱勢家庭等，而活動結束扣除食材成本己烹煮相關費用後，結餘的部分都會用來購買食品、物資等，來送給所有弱勢民眾，吃上暖暖的火鍋後，也能開開心心的過新年。